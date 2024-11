Calciomercato Milan, l’ultima novità riapre la pista David? Clamoroso aggiornamento

Calciomercato Milan, il Barcellona pensa di rinunciare all’attaccante canadese? L’ultima novità non lascia dubbi. I dettagli

Importante aggiornamento dato dal quotidiano catalano Sport su David, attaccante accostato anche al calciomercato Milan:

PAROLE – «Il Barça lo segue da mesi, ma non c’è consenso unanime sul suo arrivo e le sue richieste economiche rappresentano un ostacolo, a meno che il giocatore non decida di fare uno sforzo per ridurre le pretese. L’attaccante ha ricevuto un’offerta importante dal Lille da diversi mesi, ma finora non ha risposto. Le trattative continuano, ma nel club francese sono consapevoli che partirà. Non hanno intenzione di venderlo a gennaio, quindi lascerà la squadra da svincolato».