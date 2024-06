Calciomercato Milan, CONFERME su Daniel Maldini! Situazione contrattuale PRECISA, TUTTI i dettagli

Calciomercato Milan, conferme su Daniel Maldini: la scadenza contrattuale è fissata al 30 giugno del 2025. I dettagli

Piovono conferme sulla situazione contrattuale di Daniel Maldini, tema caldo del calciomercato Milan in uscita. Come riferito da Alfredo Pedullà sul proprio profilo di X, il contratto del trequartista, nell’ultima stagione in prestito al Monza, è in scadenza nel 2025:

PAROLE – «Daniel Maldini non è uno yogurt, non è in scadenza ma non per questo bisogna cancellarlo dalla sera alla mattina. Rispettiamo chi segue».