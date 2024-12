Calciomercato Milan, idea clamorosa a centrocampo! Torna il grande ex, può decollare questo scambio

Calciomercato Milan, i rossoneri riflettono sull’ipotesi Cristante, ex rossonero proposto dalla Roma. Possibile scambio con Saelemaekers?

Come riportato da Tuttosport, il calciomercato Milan potrebbe mettere a segno un colpo a sorpresa a gennaio per quanto riguarda il centrocampo. Nelle ultime ore ai rossoneri è stato infatti offerto il cartellino di Bryan Cristante, centrocampista italiano ed ex rossonero in uscita dalla Roma.

L’intenzione dei giallorossi sarebbe quella di impostare uno scambio alla pari con Saelemaekers sulla base di 15-18 milioni di euro, ovvero la valutazione che il Milan fa del belga (per il quale lo scambio alla pari con Abraham risulta molto complicato per ingaggi e valutazioni). Cristante sarebbe utile anche per il discorso delle liste: sono attesi aggiornamenti.