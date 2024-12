Calciomercato Milan, Ibrahimovic in aiuto di Fonseca? Arriva il consiglio allo svedese per gennaio

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic in aiuto di Paulo Fonseca a gennaio? Arriva il consiglio di Longoni allo svedese

Come riportato da calciomercato.com, e in particolare da Andrea Longoni, ha dato questo consiglio al calciomercato Milan in vista di gennaio:

PAROLE – «Ottime conferme anche da Fofana. Ma non possono giocare sempre questi due: sono sempre in campo tranne quando squalificati. E’ un messaggio alla Società: serve un rinforzo a gennaio per non arrivare alla Primavera coi due con la lingua di fuori e per migliorare un reparto incompleto. Il rinforzo non può essere Bennacer: se torna, bisogna vedere come e quando, ricordando che non dà garanzie dal punto di vista atletico. Aiutiamo Fofana, Reijnders e Fonseca con un punto esclamativo, non un punto di domanda».