Calciomercato Milan: CONFERME sull’interesse per Rabiot, l’OSTACOLO che frena la trattativa

Il calciomercato Milan pensa seriamente a Rabiot, in scadenza con la Juventus. L’ostacolo che frena la trattativa

Il calciomercato Milan si muove per un colpo se non due in attacco ma non solo. Ci si guarda intorno anche per un colpo a centrocampo. In tal senso confermato l’interesse per Rabiot, in scadenza con la Juventus. Luca Marchetti a Sky ha fatto il punto sulla trattativa:

LE PAROLE – «Bisogna capire cosa succede con Rabiot, anche il Milan ha provato a prenderlo. Dopo l’Europeo deciderà, i costi sono molto elevati, quindi anche il Milan è sotto le aspettative dei rossoneri. Ad oggi non rinnova con la Juventus ma non ha anche detto si al Milan. Se non dovesse rinnovare Rabiot la Juventus punterebbe Koopmainers»