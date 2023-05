Calciomercato Milan, ecco le condizioni per il colpo Arnautovic

Calciomercato Milan, resta viva la suggestione Arnautovic per l’attacco della prossima stagione: ecco le condizioni per il colpo

Marko Arnautovic resta in cima alla liste delle preferenze per il prossimo calciomercato Milan. Come riferito da calciomercato.com, il 34enne piace a Maldini e Massara dal punto di vista carismatico e tecnico: i due dirigenti lo considerano ideale per raccogliere l’eredità di Ibrahimovic.

Tuttavia i rossoneri vorrebbero comprare anche un attaccante giovane in aggiunta a Giroud per dare nuovo slancio al reparto offensivo: in quest’ottica Arnautovic, che il Bologna valuta 10 milioni di euro, potrebbe arrivare solo con le partenze di Rebic e Origi.