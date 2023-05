Calciomercato Milan, aumentano le pretendenti per Firmino

Calciomercato Milan, anche il Real Madrid sarebbe entrato nella corsa a Roberto Firmino: tutti i dettagli sul brasiliano

Roberto Firmino resta un nome cerchiato in rosso sul taccuino del prossimo calciomercato Milan.

Come riportato da Fabrizio Romano però, nella corsa all’attaccante brasiliano, che lascerà il Liverpool a parametro zero il prossimo 30 giugno si sarebbe inserito anche il Real Madrid. Zero contatti al momento ma il classe ’91 è entrato nella lista dei Blancos per la prossima stagione.