Calciomercato Milan, Conceicao ammette: «Stiamo parlando con la società di questa cosa». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Intervenuto in conferenza stampa dopo Dinamo Zagabria-Milan, Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri, ha rilasciato queste dichiarazioni sul calciomercato:

MERCATO – «Ho un discorso con la dirigenza per capire i punti dove migliorare. Stiamo cercando di trovare soluzioni che ci possano aiutare, un po’ più forti. Noi abbiamo ancora tutto in mano, sia in campionato che in Champions. Abbiamo tutto per andare avanti».