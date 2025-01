Calciomercato Milan, Jacobelli non ha dubbi: «Questo fattore sarà decisivo, Conceicao…». Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Intervenuto in esclusiva per la nostra redazione il giorno dopo di Juve–Milan, Jacobelli ha rilasciato un commento sul calciomercato

CALCIOMERCATO MILAN – «Bisogna capire le valutazioni dell’allenatore, che sono imprescindibili soprattutto ora che è appena arrivato. Se ne riparlerà dopo la Supercoppa. Io spero però che il miglior acquisto nel 2025 del Milan sia Camarda perchè questo a mio avviso è un giocatore che ha enormi potenzialità davanti a sé, mi piace molto. Siccome ieri sera Conceicao nel post-partita ha ammesso che in futuro potrà giocare con le due punte spero abbia più spazio. Poi siamo al 4 di gennaio e il mercato chiude i primi di febbraio, c’è tutto il tempo per fare le opportune valutazioni anche perchè il mercato di gennaio è di riparazione però non è detto che acquistare sempre e comunque a gennaio sia un’operazione proficua se un’occasione non è allettante. Acquistare per acquistare non ne vale la pena. In uscita leggo che Tomori piace tanto alla Juve: se torna quello dello scudetto prima di cederlo ci penserei fino a 100. Secondo me quando si valutano le stagioni di un calciatore la premessa fondamentale è che i calciatori non sono robot. Quindi un calciatore che vive annate eccezionali può anche incappare in stagioni che lo vedono al di sotto del proprio rendimento. Un conto è dire questo però e un conto è pensare che il suo valore sia letteralmente scaduto. Tomori è uno dei migliori difensori in circolazione e al Milan, come visto ieri sera, può ancora dare moltissimo».