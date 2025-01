Calciomercato Milan, Conceicao furioso con la dirigenza: si oppone a questa operazione

Condividi via email

Calciomercato Milan, Conceicao non ci sta e si oppone fermamente alla possibile operazione. Vuole trattenere il giocatore

Nella giornata di ieri è andato in scena un vertice di calciomercato tra Sergio Conceicao e gli uomini di mercato del Milan. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, alcuni membri della dirigenza non avrebbero chiuso a priori le porte ad una cessione di Fikayo Tomori. La reazione del tecnico portoghese non si sarebbe fatta attendere.

Conceicao si sarebbe quindi infuriato davanti alla sola prospettiva di perdere il difensore centrale inglese a gennaio, per giunta dandolo ad una diretta concorrente con la Juventus.