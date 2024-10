Calciomercato Milan, dall’Inghilterra sono sicuri: rossoneri studiano un colpo da cento milioni per l’attacco!

Calciomercato Milan, i rossoneri starebbero studiando un colpo per l’attacco da cento milioni: dall’Inghilterra arriva l’indiscrezione

Ci si aspettano diverse mosse di calciomercato Milan in vista della prossima estate, se non già a gennaio. Secondo quanto riferisce Caught Offside, i rossoneri starebbero puntando Viktor Gyokeres per rinforzare il proprio attacco.

Sarebbe un super investimento di più di cento milioni e dall’Inghilterra sono sicuri del fatto che la squadra di Fonseca, con il bilancio in positivo, potrebbe tentare un colpo del genere per la prossima estate.