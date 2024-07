Calciomercato Milan, Morata SCIOGLIE le riserve: INCONTRO col presidente dell’Atletico, spunta la DATA per la definizione dell’affare

Calciomercato Milan, chiusura dell’operazione Morata prevista per mercoledì: Alvaro incontrerà il presidente dell’Atletico

Come riferito da calciomercato.com, e in particolare da Daniele Longo, è in chiusura il colpo Alvaro Morata da parte del calciomercato Milan:

PAROLE – «Morata orientato a dire si al Milan. Alvaro vuole parlare direttamente con il Presidente dell’Atletico Madrid per comunicare la sua scelta. Il club rossonero, per una questione di rapporti, vuole attendere prima tutti questi passaggi. Prima di procedere al pagamento della clausola rescissoria. La definizione della trattativa è prevista per mercoledì».