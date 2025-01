Calciomercato Milan, intrigo Chiesa! Ci sono anche i rossoneri ma... Ultimissime

Calciomercato Milan, clamoroso intrigo per il futuro di Federico Chiesa: ci sono anche i rossoneri ma serve l’apertura al prestito

Come riferito dal giornalista Ceccarini, dalle colonne di TMW, tra le pretendenti a Federico Chiesa, esterno del Liverpool, c’è anche il calciomercato Milan:

PAROLE – «L’ex bianconero non ha avuto un inizio semplice al Liverpool e diversi club hanno chiesto informazioni per capire se esistono margini per un prestito fino a giugno. La posizione del Liverpool allo stato attuale non prevede aperture. Vedremo se da qui al 3 febbraio qualcosa cambierà».