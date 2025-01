Calciomercato Milan, i rossoneri sono anche a caccia di un centrocampista che possa occupare il ruolo di vice Fofana: due i nomi

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan vuole intervenire anche a centrocampo nell’attuale sessione di gennaio.

Capitolo centrocampisti: fari puntati su Bondo (Monza) e Diarra (Strasburgo), entrambi

sono Under e non occuperebbero posto in lista. Inoltre per caratteristiche rappresenterebbero i sostituti ideali di Fofana, che finora non ha mai riposato in quanto nella rosa milanista manca

un elemento che possa farne le veci.