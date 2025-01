Calciomercato Milan, Ibrahimovic piomba sul centrocampista italiano! Indiscrezione clamorosa

Condividi via email

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic piomba su Casadei del Chelsea: primi sondaggi col club inglese per il centrocampista

Come riferito dal The Athletic, il calciomercato Milan, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe aperto importanti sondaggi per Casadei, centrocampista del Chelsea che piace pure a Lazio e Torino.

Un terzo club italiano (due non sono riusciti a concordare un prezzo finora) si è unito alla corsa per Casadei. Anche una squadra di Liga interessata. Il Chelsea ha rivisto il prezzo richiesto a € 15 milioni, ma vuole includere una rivendita di circa il 35-40%.