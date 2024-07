Calciomercato Milan, CAMBIO di rotta rispetto alla scorsa estate! Acquisti ridotti e l’IDEA chiara per la rosa da dare a Fonseca. Il punto

Il calciomercato Milan si appresta ad annunciare il primo colpo di questa estate, con l’arrivo di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid. Lo spagnolo non sarà il solo ad arrivare: come sottolinea Peppe Di Stefano su Sky Sport, i rossoneri insisteranno poi per Pavlovic, Fofana e per un altro attaccante. Tuttavia la dirigenza ha tracciato una rotta ben precisa per gli acquisti e le cessioni: le operazioni saranno nettamente ridotte rispetto alla scorsa stagione!

PAROLE – «La scorsa stagione 15 operazioni tra entrate e uscita, quest’estate saranno molte meno. Tanti giocatori in uscita, con i giocatori in esubero, ma pochi in entrata. L’idea, confermata dalle parole di Ibrahimovic, è di non avere una rosa troppo lunga».