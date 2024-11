Calciomercato Milan, investitura Camarda! Decisione presa, il Diavolo non torna indietro: cosa succede in attacco

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno individuato in Francesco Camarda l’attaccante del futuro e non hanno intenzione di cambiare idea

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan ha preso una decisione precisa per quanto riguarda il reparto d’attacco e Francesco Camarda:

PAROLE – «Per quanto concerne l’attacco, il Milan non avverte la mancanza di un vero numero 9 da 20 gol a stagione. L’idea generale della dirigenza è quella di un Morata che può arrivare in doppia cifra al termine della stagione sia in termini di gol che di assist. Ma il vero punto della questione gira tutto intorno a Camarda: la strategia sarebbe quella di non ostruire il corridoio che porta a un ruolo da protagonista al giovane talento rossonero già titolare in A nell’ultima trasferta di Cagliari. Ecco perché nemmeno per la formazione del Milan Futuro sono previsti investimenti nel ruolo a gennaio. Francesco deve avere lo spazio necessario in entrambe le realtà per crescere e diventare lui stesso quello che manca al Diavolo da diverse stagioni: un bomber vero».