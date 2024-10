Calciomercato Milan, intrigo Calabria! Dal rinnovo all’addio a zero, spunta uno scenario clamoroso

Calciomercato Milan, il futuro di Davide Calabria resta un rebus: non è da escludere il possibile addio anticipato a gennaio

Importante focus fornito da calciomercato.com sul futuro di Davide Calabria, tema caldissimo del calciomercato Milan:

Galatasaray e Marsiglia su Calabria In caso di addio anticipato al Milan per Calabria potrebbero aprirsi soluzioni interessanti all’estero. Il Galatasaray ha intenzione di tornare alla carica, il Marsiglia sta facendo delle valutazioni con De Zerbi sul 27enne. Calabria non si è ancora arreso e spera che il Milan presenti presto una proposta di rinnovo. Le richieste si sono abbassate, Davide sarebbe propenso a prolungare alle condizioni attuali (circa 2M a stagione). Dal Milan non sono ancora arrivati segnali in questa direzione. Per valutare una cessione di Calabria a gennaio dovrebbero verificarsi due condizioni: la richiesta del giocatore di cambiare aria prima della decadenza naturale dei termini contrattuali e un’offerta da 3/4 milioni di euro. Il futuro di Calabria sembra ormai deciso, resta solo da capire se l’addio al Milan arriverà a gennaio o in estate. Il Milan crede di avere già l’eventuale sostituto in rosa: Alejandro Jimenez. La fiducia della dirigenza nei suoi confronti è molto alta–