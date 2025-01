Calciomercato Milan, Bucciantini perplesso: «Tra i tanti nomi che sento non riesco a capire questa cosa». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Marco Bucciantini, a Calciomercato L’Originale, si è mostrato perplesso sul calciomercato Milan. Di seguito le sue parole sui rossoneri.

«Il Milan deve stare un po’ meglio insieme in campo. L’idea di partenza funzionante non l’ha ancora trovata nessuno, assicurare una squadra titolare che ti garantisca di controllare il campo, di far esplodere il talento. Il mercato deve aiutare il Milan e non capisco, tra i tanti nomi che sento, dove sta andando il Milan».