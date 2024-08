Calciomercato Milan: a RISCHIO il passaggio di Brescianini al Napoli, COSA STA SUCCEDENDO

Sembrava tutto fatto per il passaggio di Brescianini al Napoli ma l’affare legato anche al calciomercato Milan rischia di saltare

Acquisto a rischio. Sembrava tutto fatto per il passaggio di Brescianini al Napoli ma l’affare legato anche al calciomercato Milan rischia di saltare:

come riportato da Fabrizio Romano il passaggio dal Frosinone è in dubbio dopo gli accertamenti medici effettuati questa mattina. Ci sono problemi tra i club dopo che ieri sera è saltato il passaggio di Jens Cajuste al Brentoford. Affare attualmente in pericolo.

AGGIORNAMENTO – Negli ultimi minuti, fa sapere Sportitalia, si registra l’entrata in scena dell’Atalanta, che avrebbe operato il clamoroso sorpasso. Seguiranno ulteriori aggiornamenti, Milan spettatore interessato.