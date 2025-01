Calciomercato Milan, idea Braganca: potrebbe sostituire Bennacer. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Come riportato da La Gazzetta dello Sport il calciomercato Milan potrebbe effettuare un nuovo colpo in entrata. Se Bennacer non dovesse dare le risposte sperate, nel mazzo di Jorge Mendes, procuratore di Sergio Conceiçao, si può pescare Daniel Bragança.

Stiamo parlando di un centrocampista classe 1999 dello Sporting Lisbona che viene valutato 15 milioni di euro. Attualmente è riuscito a totalizzare già quattro gol in stagione.