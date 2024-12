Calciomercato Milan, la rivelazione su Bondo è da non credere: prezzo di favore da parte del Monza? Ultime

Calciomercato Milan, i rossoneri non smettono di seguire la pista che porta a Bondo: il Monza fissa il prezzo a 10-15 milioni

Come riportato da Carlo Pellegatti sul proprio canale Youtube, il calciomercato Milan continua a seguire con interesse Bondo del Monza:

PAROLE – «Bondo l’avevo accennato, avevo chiesto al Milan qual era la situazione, non me l’avevano caldeggiata tanto. Ma mi è ritornata come voce possibile, doppia fonte. Quindi attenzione. Bisognerà capire il costo, mi sembra abbordabile, 10-15 milioni. Seguite questa pista».