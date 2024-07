Calciomercato Milan: il Bologna si sta SPAZIENTENDO per Hummels, COSA FILTRA

Il futuro di Hummels continua a tenere banco. Piace al Milan ma soprattutto al Bologna che però si sta spazientendo

Proposto anche al mercato Milan come occasione a parametro zero, Mats Hummels non ha ancora deciso il proprio futuro e il Bologna, che attende ancora una sua risposta, si sta spazientendo. Così, secondo il Corriere dello Sport, i rossoblù sondano altri profili per la difesa.

Uno di essi porta a Jaka Bijol dell’Udinese, anch’esso seguito e accostato ai nerazzurri. La squadra del nuovo allenatore Vincenzo Italiano ora ha fretta: Bijol, Otavio e Sutalo i nomi più graditi (ma anche i più costosi) come alternative al tedesco ex Borussia Dortmund.