Calciomercato Milan, Furlani e l’asse col Bologna! Loro due nel mirino, i tifosi stentano a crederci

Calciomercato Milan, il Bologna contatta Furlani: nel mirino Samuel Chukwueze e Noah Okafor. I due sono alternativi

Clamorosa indiscrezione rilanciata dal Corriere dello Sport sul calciomercato Milan di gennaio per quanto riguarda la voce uscite.

Bologna, primo step per Chukwueze Incontro con il Milan: richiesti il nigeriano (preferito) o Okafor. Ikoné e Almqvist le altre idee. I rossoneri sperano di fare cassa con almeno uno dei due per poter ampliare il budget a disposizione in ottica Santiago Gimenez, primo obiettivo per l’attacco. Prossimi giorni decisivi.