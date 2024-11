Calciomercato Milan, possibile colpo dalla Serie B: il talento italiano impressiona. Le ultimissime notizie sul club rossonero

Tommaso Berti, calciatore in forza al Cesena, continua ad essere un obiettivo del calciomercato Milan. Il giocatore italiano ha realizzato fino a questo momento un gol e due assist in Serie B. Qualche mese fa, il giocatore, si era espresso in questo modo.

TOMMASO BERTI – «Qualche club di A come il Milan mi tiene d’occhio? Vedremo poi, ora penso solo al Cesena. Mi fa piacere leggere dell’interesse di grandi club».