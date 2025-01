Calciomercato Milan, comunicazione del centrocampista! Futuro deciso, giocherà in quel campionato

Calciomercato Milan, Ismael Bennacer ha già deciso il suo futuro: prossimamente giocherà nel campionato arabo. Ultime

Luca Bianchin, noto giornalista della Gazzetta dello Sport, ha fornito un importante aggiornamento sul futuro di Ismael Bennacer, centrocampista algerino del Milan e tema caldo del calciomercato rossonero:

PAROLE – «Bennacer per affinità culturale ha deciso da tempo che giocherà in Arabia Saudita alcuni anni a fine carriera. Non è ancora arrivato quel momento ma un Bennacer qui a Riad oppure a Gedda presto o tardi sarà realtà».