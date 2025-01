Calciomercato Milan, può raffreddarsi la pista che porterebbe a Belahyane del Verona: i rossoneri riflettono su questo aspetto

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan è intenzionato ad acquistare anche un centrocampista a gennaio.

Capitolo centrocampo: il nome di Samuele Ricci è sempre caldo nelle dinamiche di mercato milaniste, ma sembra complicato poter anticipare l’operazione a gennaio con il Torino. Ecco

perché i rossoneri, come sesto centrocampista utilizzabile in Serie A poiché under 22, sono

tornati a monitorare il profilo di Warren Bondo del Monza. Il club brianzolo non vorrebbe privarsene, ma è altrettanto evidente che una chiamata del Milan sarebbe difficile da respingere. Non è del tutto uscito dai radar il nome di Reda Belahyane del Verona, anche lui under 22 come Bondo, ma il gradimento milanista verso il suo profilo si è un po’ raffreddato nel corso delle settimane, dove ha anche perso il posto da titolare. Prossimi giorni decisivi.