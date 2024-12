Calciomercato Milan, l’ex rossonero lascia l’Italia a gennaio? L’indiscrezione non lascia dubbi

Calciomercato Milan, Mario Balotelli, ex attaccante rossonero, può lasciare il Genoa a gennaio: tutti i dettagli

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’avventura di Mario Balotelli, ex Milan, al Genoa potrebbe già essere finita:

PAROLE – «Nelle prossime ore si deciderà il suo futuro genovese e genoano, perché entro martedì prossimo, 31 dicembre, ciascuna delle due parti – il club o il giocatore – può liberamente scegliere di interrompere il rapporto. Il Genoa, ad oggi, intende andare avanti con Balo sino al termine della stagione, ma bisogna vedere cosa penseranno della questione lo stesso giocatore e il suo entourage. Rimanere al Genoa per lui vorrebbe però dire implicitamente l’accettazione di un ruolo da semplice comprimario in attacco, dove per ovvi motivi Pinamonti è intoccabile. E c’è pure la voce di un possibile interessamento da parte dei messicani del Cruz Azul, con un’offerta faraonica di due milioni. Al Genoa nessun segnale in tal senso è arrivato, ma pure l’ingaggio è pari a cinque volte rispetto ai 400 mila euro sino al prossimo giugno percepito dall’attaccante a Genova. Dopo la gara di Empoli rimarranno poco più di settantadue ore per mettere la parola fine al grande enigma rossoblù di fine 2024».