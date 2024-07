Calciomercato Milan, chi arriva in attacco? Sicuramente non LUI: un altro nome è da tenere sotto osservazione ULTIME

Calciomercato Milan, chi arriva in attacco? Sicuramente non LUI: un altro nome è da tenere sotto osservazione. Le ULTIME sui rossoneri

Sky Sport ha fornito un aggiornamento sulla situazione del calciomercato Milan legata all’attaccante. Sicuramente non arriverà Dovbyk, promosso sposo dell’Atletico Madrid, mentre Fullkrug è da tenere sotto osservazione per le prossime settimane. I rossoneri lavorano anche su altri profili come Pavlovic, Fofana e Samardzic.

