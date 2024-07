Calciomercato Milan, si scalda l’asse Milano-Londra: nel mirino TRE GIOCATORI del Chelsea

Calciomercato Milan, si scalda l’asse Milano-Londra: nel mirino TRE GIOCATORI che possono lasciare il Chelsea

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul calciomercato Milan svelando come tra la Milano rossonera e Londra si stia venendo a creare un vero e proprio asse di mercato.

Nel mirino dei rossoneri ci sarebbe come noto Lukaku ma non solo. Il Diavolo pensa anche ad altri due profili in uscita dal Chelsea: sul tavolo delle trattativa ci sarebbero infatti anche i nomi di Chalobah e Chukwuemeka.