Calciomercato Milan, ASSALTO al centrale! Mossa a sorpresa dei rossoneri, l’OFFERTA è già sul piatto

Calciomercato Milan, parte l’assalto ad Alessandro Buongiorno, difensore centrale del Torino: offerta inviata al Torino

Clamoroso aggiornamento dato da Sport Mediaset sul calciomercato Milan. I rossoneri avrebbe informato il Torino di voler inviare a breve un’offerta formale per Alessandro Buongiorno, difensore centrale granata indicato da tempo come obiettivo per la prossima stagione.

Sul piatto ci sono 25 milioni di euro più il cartellino di Alexis Salemaekers, esterno belga che rientrerà a Milanello dopo il positivo anno di prestito al Bologna. Ore caldissimo in casa rossonera.