Calciomercato Milan, sono TRE le alternative a Zirkzee! Ibrahimovic ACCELERA, c’è da evitare quella particolare BEFFA

Calciomercato Milan, sono tre le alternative a Joshua Zirkzee in casa rossonera: Ibrahimovic vuole evitare la beffa

Come riferito dal Corriere dello Sport, al momento sarebbero tre nel calciomercato Milan le principali alternative a Joshua Zirkzee nel caso in cui la trattativa per l’olandese dovesse definitivamente naufragare.

I nomi sono quelli di Guirassy, Dovbyk e, più sfumato, Santiago Gimenez. Il rischio è quello di una beffa che Ibrahimovic vuole evitare: l’attaccante dello Stoccarda viene dato ad un passo dal Borussia Dortmund mentre sull’attaccante del Girona ci sono forti Napoli e Atletico Madrid. C’è da fare in fretta.