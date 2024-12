Calciomercato Milan, rossoneri gelati! Obiettivo impossibile, non ci sono margini di manovra

Calciomercato Milan, il club rossonero gelato dal Monaco per Akliouche: il calciatore è considerato assolutamente incedibile a gennaio

Come riportato da Fabrizio Romano, il calciomercato Milan potrebbe presto dover rinunciare ad Akliouche in vista della sessione di gennaio.

Il Monaco non considera Maghnes Akliouche in vendita nella finestra di trasferimento di gennaio. È un giocatore fondamentale per il Monaco dopo il prolungamento del suo contratto in agosto mentre diversi top club europei stanno monitorando Maghnes per l’estate, visto che potrebbe partire a luglio.