Calciomercato Milan, l'affare è in stato avanzato

Calciomercato Milan, i rossoneri pronti a chiudere un colpo per la prossima estate. La trattativa è in fase avanzata

Il Milan fresco vincitore della Supercoppa Italiana prosegue il suo lavoro in fase di calciomercato. Il club guarda già in prospettiva e starebbe compiendo grossi passi in avanti per Samuele Ricci.

Stando a quanto riportato da Marco Conterio sul suo profilo X, la trattativa per il centrocampista del Torino sarebbe in uno stato avanzato. Il classe 2001 potrebbe essere il primo colpo dell’estate.