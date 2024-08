Calciomercato Milan, SVOLTA Adli! Offerta CHOC e affondo DECISIVO per il francese

Calciomercato Milan, svolta clamorosa sul fronte Adli: la Fiorentina è pronto a sferrare l’affondo decisivo per il francese

Come riportato da Firenzeviola.it, la Fiorentina nelle ultime ore avrebbe bussato alle porte del calciomercato Milan per Yacine Adli. La trattativa potrebbe avere una grossa accelerata in queste ore:

PAROLE – «C‘è forte anche la Fiorentina su Adli. La trattativa ha viaggiato sottotraccia e ha preso ulteriore spunto dopo la cessione di Nico Gonzalez. Il Milan vorrebbe cederlo per una cifra vicina ai 15M, ma c’è anche la possibilità di un prestito con obbligo di riscatto».