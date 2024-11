Calciomercato Milan, addio certo a giugno! Tutto concordato, non si torna più indietro

Calciomercato Milan, Davide Calabria saluterà i rossoneri a giugno: nessun margine per il rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione

Come riferito dal Corriere dello Sport, Davide Calabria, in scadenza di contratto a giugno, si appresta a lasciare il calciomercato Milan al termine della stagione.

Un destino che appare segnato, dopo undici stagioni rossonere di Calabria alle quali vanno aggiunti i sette anni col settore giovanile aspettando il debutto in prima squadra: un percorso culminato con la vittoria dello scudetto due anni e mezzo fa. Non è il solo caso, appunto, quello di Calabria – che ha chiuso l’ultimo anno col suo maggior numero di presenze. 41, lungo una singola stagione mentre ora è fermo a cinque – perché nel corso del tempo altri giocatori come Ambrosini e Montolivo hanno scelto altre destinazioni lasciando la fascia da capitano.