Calciomercato Milan, accordo vicino per il trasferimento: lascerà i rossoneri

Calciomercato Milan, il calciatore è vicino all’addio ai rossoneri. Trovato un accordo per il suo trasferimento in prestito

Il Milan è attivo in fase di calciomercato anche per quanto riguarda il capitolo uscite. Saltato il trasferimento di Okafor i rossoneri si muovono per piazzare Jovic, Origi e Ballo-Touré. Un altro calciatore di proprietà del club che potrebbe trasferirsi è Marco Pellegrino, attualmente in forza all’Independiente.

Stando a quanto riportato da Nicolò Schira il classe 2002 sarebbe ormai vicino al trasferimento in prestito fino a dicembre 2025 all’Huracane.