Calciomercato Milan, ACCORDO trovato per l’obiettivo di mercato in attacco: FISSATE le visite mediche con quel club. Le ultimissime

Era stato accostato al calciomercato Milan ma andrà al Chelsea. Il talento Samu Omorodion lascia l’Atletico Madrid e si trasferisce in Inghilterra, come riportato da Fabrizio Romano.

PAROLE – «Samu Omorodion al Chelsea, ci siamo! Accordo in essere per 35 milioni di sterline come compenso fisso dall’Atlético Madrid. Sette anni di contratto per Omorodion al Chelsea, già concordati in vista delle visite mediche. Il Bayer Leverkusen e altri club hanno provato a partecipare alla corsa, ma Omorodion si unisce al Chelsea».