Calciomercato Milan: ACCORDO Arsenal Calafiori! Le CIFRE e i dettagli del contratto

Svolta sul futuro di Calafiori. Accordo tra l’Arsenal e l’obiettivo del calciomercato Milan. Le cifre e la durata del contratto

Ormai è molto vicino il trasferimento di Calafiori, accostato anche al calciomercato Milan, in Premier League, con l‘Arsenal in netto vantaggio sul Chelsea.

Al calciatore, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, uno stipendio raddoppiato rispetto a quello garantitogli dal Bologna (che non raggiungeva il milione di euro l’anno), per cinque anni di contratto da qui al 2029; i Gunners ora sono in contatto col Bologna per concordare il prezzo del cartellino.