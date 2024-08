Calciomercato Milan, l’obiettivo in difesa è stato BLINDATO: cosa succede adesso. Tutti i dettagli e le ultime

Tra i calciatori che erano stati accostati al calciomercato Milan c’era anche Kiwior conteso con altri club di Serie A. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l’Arsenal ha rifiutato le offerte per il polacco che molto probabilmente rimarrà in Premier League. I rossoneri non cercano più un difensore.

PAROLE – «Arsenal non vogliono vendere Jakub Kiwior per ora. L’Arsenal ha rifiutato l’offerta per il giocatore polacco».