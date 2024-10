Calciomercato Milan, RITORNO DI FIAMMA in attacco! Ibrahimovic ci RIPROVA, c’è l’apertura che cambia i piani

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma in attacco! Ibrahimovic ripensa a Santiago Gimenez, centravanti del Feyenoord

Calciomercato Milan, come riportato da Tuttosport, se è vero che il calciomercato rossonero è tutto concentrato sul capire che tipo di stagione farà Tammy Abraham per decidere poi se riscattarlo o meno dalla Roma, è altrettanto vero come sul taccuino di Ibrahimovic sia tornato in auge il nome di Santiago Gimenez, attaccante del Feyenoord.

Lo svedese potrebbe affondare il colpo già a gennaio, in caso di partenza di Jovic, oppure rimandare il tutto alla prossima estate.