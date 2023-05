Piatek, attaccante della Salernitana ed ex Milan, potrebbe lasciare i campani ma rimanere comunque in Serie A: le ultime

Una vecchia conoscenza del Milan potrebbe continuare a calcare i campi della Serie A.

Come riportato da tuttoudinese.it infatti, Krzysztof Piatek, ex centravanti rossonero e attuale calciatore della Salernitana, è il primo obiettivo dei friulani per l’attacco della prossima stagione.