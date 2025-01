Calciomercato, l’Atalanta ci prova per l’ex Milan: rossoneri spettatori interessati

Condividi via email

Calciomercato, l’Atalanta pensa ad un altro calciatore del Milan per sostituire l’infortunato Ademola Lookman

L’Atalanta ha perso per infortunio uno dei suoi uomini migliori: Ademola Lookman starà fuori per circa un mese. Il club orobico, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, starebbe pensando all’ingaggio di un sostituto in questa sessione di calciomercato. Tra i possibili nomi c’è anche Daniel Maldini.

Il Milan conserva una percentuale del 50% sulla futura rivendita del calciatore. Qualora questa idea diventasse più concreta i rossoneri potrebbero diventare spettatori interessati.