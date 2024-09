Calcagno Serie A: «Vicini a un PUNTO di non RITORNO. Se la situazione CONTINUA così, bisognerà...»

Le parole di Umberto Calcagno, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, sul possibile sciopero dei calciatori

Umberto Calcagno, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, ha parlato a gianlucadimarzio.com del possibile sciopero dei calciatori che coinvolgerebbe anche la Serie A e, dunque, il Milan.

SCIOPERO CALCIATORI – «Stiamo arrivando a un punto di non ritorno. Ma attenzione, è una situazione critica che intacca l’intero sistema, non solo l’aspetto fisico dell’atleta. E se la situazione non cambierà, l’ipotesi dello sciopero potrebbe concretizzarsi. Conseguenze? Il calciatore ha la stessa posizione di un lavoratore subordinato. In caso di sciopero ci sarebbe la trattenuta della giornata lavorativa in busta paga. La possibilità dipenderà dai nostri interlocutori, da quanto farà la FIFA. Se continuerà ad avere l’atteggiamento tenuto in questi anni, rifiutando il dialogo, sarà dura trovare un punto d’incontro».