Calafiori, è UFFICIALE: l’ex obiettivo del Milan è un nuovo giocatore dell’Arsenal, il COMUNICATO

Riccardo Calafiori, accostato anche al calciomercato Milan, è un nuovo giocatore dell’Arsenal. Il comunicato del club

Tutto confermato. Riccardo Calafiori, accostato anche al calciomercato Milan, è un nuovo giocatore dell’Arsenal. Il comunicato del club:

Il nazionale italiano Riccardo Calafiori si è unito a noi dal Bologna, squadra di Serie A, con un contratto a lungo termine.

Il difensore 22enne è stato un membro della rosa azzurra a Euro 2024, dopo una stagione ricca di prestazioni impressionanti nel cuore della difesa del Bologna.



Riccardo ha iniziato la sua carriera nelle giovanili della Roma, dove ha trascorso 12 anni passando dalle giovanili alla prima squadra. Durante la sua permanenza lì, ha acquisito una preziosa esperienza in prestito al Genoa durante la stagione 2021/22.

La scorsa stagione, Riccardo è stato una figura di spicco nella loro linea arretrata, emergendo come uno degli interpreti più forti e costanti della Serie A. Ha svolto un ruolo fondamentale nell’aiutare ‘I rossoblu’ a raggiungere un impressionante quinto posto e la qualificazione alla Champions League per la prima volta in 60 anni. Le prestazioni dominanti e fisiche di Riccardo non sono state riconosciute solo con la sua convocazione agli Europei, ma anche con la vittoria del Giocatore del Mese di Serie A per maggio 2024.

Riccardo indosserà la maglia numero 33 e si è recato negli Stati Uniti per unirsi ai suoi nuovi compagni di squadra a Philadelphia, mentre continuiamo i nostri preparativi in vista della stagione 2024/25.

Tutti all’Arsenal danno il benvenuto a Riccardo nel club.

Il trasferimento è subordinato al completamento dei processi normativi.