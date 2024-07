Calafiori, l’ex obiettivo del Milan si PRESENTA all’Arsenal: «Il miglior progetto per me, convinto da..»

Oggi pomeriggio è arrivata l’ufficialità di Calafiori all’Arsenal. Ecco le prime parole dell’ex obiettivo del calciomercato Milan

Calafiori è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Arsenal. L’ex obiettivo del calciomercato Milan si è presentato così ai suoi nuovi compagni e tifosi:

LE PAROLE – «È semplicemente il miglior progetto per me per i prossimi anni. Ho parlato tanto con l’allenatore, con Edu… mi hanno convinto, ma ero già convinto da solo. La Premier League era il mio sogno da quando avevo 12 anni! Non vedo l’ora »