Calabria Milan, ritorno in campo da titolare contro lo Slovan: adesso il ballottaggio verso l’Empoli

Calabria Milan, ritorno da titolare contro lo Slovan Bratislava per il terzino italiano: adesso il ballottaggio con Emerson verso l’Empoli

Davide Calabria è tornato da titolare nel Milan contro lo Slovan Bratislava, indossando la fascia da capitano. Il difensore è in scadenza di contratto nel 2025 e forse anche per questo aveva perso il posto nelle ultime uscite.

Il piccolo problema fisico di Emerson Royal, subentrato poi negli ultimi minuti di partita in Champions, hanno permesso all’italiano di tornare in campo dal 1′. Adesso il ballottaggio si riapre in vista della gara contro l’Empoli.