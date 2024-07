Calabria Milan, ESCLUSA una pretendente dalla corsa per il terzino: ecco il MOTIVO e tutti i dettagli

Il futuro di Calabria è ancora in bilico e le voci sull’interesse di alcune squadre europee sul terzino rossonero sono insistenti. Una pretendente, lo Strasburgo, si ritirerà dalla corsa per il capitano del Milan in quanto ha appena concluso l’acquisto di Guela Doué dal Rennes, come riportato da Fabrizio Romano.

Il club francese sarebbe piombato alle porte del mercato Milan per chiedere informazioni su Calabria nel caso in cui non si fosse chiuso l’affare con Doué.