Calabria Milan, clamoroso retroscena dopo la Stella Rossa: l’ha confidato agli amici, indiscrezione da non credere

Calabria Milan, spunta il clamoroso retroscena dopo la Stella Rossa: ha confidato agli amici di non avercela con Fonseca

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Davide Calabria, uscito letteralmente infuriato dalla gara di mercoledì sera tra Milan e Stella Rossa, avrebbe fatto una precisa confidenza alle persone a lui vicine.

Il capitano, che è uscito dal campo assai arrabbiato (e fischiato dal pubblico),alle persone più vicine ha confidato di non avercela con l’allenatore per la sostituzione, ma di essere solo contrariato per il momento no a livello personale.