Cairo sull’ex obiettivo Milan Buongiorno: «Mi è DISPIACIUTO cederlo. C’è una cosa fondamentale»

Ai microfoni di Radio FirenzeViola, il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato così della cessione dell’ex obiettivo del Milan Buongiorno al Napoli.

COME CRESCE UNA SOCIETA’ – «Secondo me oggi dipende molto dall’attività del settore giovanile. Non solo dalla Primavera, che è la punta dell’iceberg, ma anche dai più giovani. È importante iniziare molto presto con i giovani. Buongiorno, recentemente ceduto al Napoli, cessione che mi è dispiaciuto fare, ha esordito con noi a 7 anni. Poi lo scouting è fondamentale, specialmente per squadre come il Torino che non hanno le risorse delle squadre con diritti televisivi e fatturati più alti. È fondamentale fare le cose bene per cercare di migliorare. La spinta viene dal vivaio, sono ottimista, anche se a volte è difficile competere con squadre che guadagnano cinque volte tanto».